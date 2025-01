Ludwigshafen – Körperverletzung gemeldet – Zeugen gesucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntag (26.01.2025), gegen 23:50 Uhr, meldete ein Zeuge eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen im Schlehengang. Mehrere Personen seien im Anschluss in ein weißes Auto gestiegen. Vor Ort konnten Polizeikräfte weder eine Auseinandersetzung noch das weiße Fahrzeug feststellen. Es werden nun weitere Zeugen bzw. Geschädigte des Vorfalls gesucht. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz