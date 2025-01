Ludwigshafen – “Drei Männer und ein Baby” im Pfalzbau

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Drei Männer, Jacques, Michel und Pierre, sind überzeugte Junggesellen und Bewohner eines schicken Pariser Appartements mit häufig wechselndem Damenbesuch. Eines Tages findet mit Marie eine äußerst junge Dame den Weg vor ihre Wohnungstür. Sie liegt in einem Korb, hat ein entwaffnendes Lächeln und braucht Rundumbetreuung, denn sie ist noch ein Baby. Mit Coline Serreaus turbulenter Komödie Drei Männer und ein Baby in der Regie von Christian Brey gastiert das Tournee-Theater Thespiskarren am Sonntag, 9.2. um 14.30 Uhr und am Montag, 10.2.2025 um 19.30 Uhr auf den Pfalzbau Bühnen.

Das Kind ist angeblich Jacques‘ Tochter Marie. Der soll sich ab sofort um die Kleine küm­mern, weil ihre Mutter Silvia, eine von Jacques zahlreichen Verflossenen, in die USA abge­reist ist. Doch auch Jacques (Boris Valentin Jacoby) ist verreist, und so sehen sich Pierre (Heio von Stetten) und Michel (Mathias Herrmann) in den Rollen unfreiwilliger und hoffnungslos überforderter Babysitter. Da ihnen nichts anderes übrig­bleibt, versorgen sie das Kind mit Fläsch­chen, Windeln und notfalls sogar mit einem Schlaflied. Von da an geht es in der Män­ner-WG, die auf der Bühne von einem riesigen Sofa dominiert wird (Ausstattung: Loriana Casa­grande), etwas holprig zu. Zu ihrem großen Erstaunen er­lie­gen Michel und Pierre zuneh­mend dem Charme ihrer kleinen Mitbewohnerin. Als Jacques zurückkehrt, ist es längst um die beiden Ersatz-Papas geschehen. Darüber hinaus gibt es auch noch ein mysteriöses Paket, das nicht nur Ganoven, sondern obendrein die Polizei in die Männer-WG lockt. Was steckt dahinter? Und was hat das alles mit Maries Mutter zu tun?

Die amüsante Komödie jongliert charmant mit landläufigen Rollen- und Geschlechterkli­schees und hinterfragt sie dabei geistreich – ein ausgelassenes Theaterspektakel für Jung und Alt mit einer großen Portion absurder Situationskomik.

Preise 40 € / 34 € / 28 € / 22 €, Nachmittagsvorstellung 14:30 UHR Einheitspreis 24 € / ermäßigt 15 €, Kartentelefon 0621/504 2558

Foto: Drei Männer und ein Baby © Dietrich Dettmann

Quelle: Pfalzbau Ludwigshafen