Heidelberg – UnterwegsTheater Heidelberg: par Terre Anne Nguyen Dance Company am 6. Februar zu Gast bei der Tanzbiennale

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Underdogs.

Im Rahmen der Tanzbiennale ist die ausgefeilte Urban Dance Inszenierung der par Terre Compagnie Anne Nguyen am 6. Februar um 20.30 Uhr in der HebelHalle zu sehen.

Underdogs sind die voraussichtlichen Verlierer und diejenigen, die nahtlos mit der Stadtlandschaft verschmelzen. Anne Nguyen zeigt sie als einzigartige Persönlichkeiten, deren Erfahrungen, Wissen und Körpergefühl im urbanen Kosmos wurzeln. Sie sind sein kollektives Gedächtnis und kämpfen mit Musik, Graffiti und Tanz um den öffentlichen Raum und seine Freiheit.

Der Urbane Tanz ist durchdrungen von allem, was die Normen in Frage stellt. Sein unmittelbares, gestisch virtuoses Vokabular ist das Medium, in dem Grenzüberschreitungen in kreative Bewegung umgewandelt werden.

Die vielfach ausgezeichnete Anne Nguyen studierte Physik und ist Tänzerin, Choreographin, Regisseurin, Schriftstellerin, Essayistin, Weltmeisterin im Breakdance und mehrfache Siegerin von Battle of the Year sowie Chevalier de l´Ordre des Arts et des Lettres. Als eine der ersten brachte sie Urbanen Tanz auf die Theaterbühne und bekam dafür weltweit Anerkennung, Gastspieleinladungen und Preise.

Die Tanzbiennale findet vom 1. bis 9. Februar 2025 statt und ist ein Projekt der TANZAllianz, der seit 2013 bestehenden, äußerst erfolgreichen Kooperation zwischen Theater und Orchester Heidelberg und UnterwegsTheater Heidelberg.

Underdogs (Gastspiel)

von Anne Nguyen & par Terre, Anne Nguyen Dance Company, Frankreich

Donnerstag, 6. Februar 2025, 20.30 Uhr, HebelHalle

Underdogs

Choreographie: Anne Nguyen

Performer*Innen:

Sonia Bel Hadj Brahim Aka ‘‘SonYa’’, specializes in popping and waacking; Arnaud Duprat aka ‘‘AAron EVO’’, popping dancer and beatmaker/composer; Pascal Luce aka ‘‘Scalp’’, popping, waacking and locking dancer

Understudy Dancer: Lisa Boudard aka „Lady Noscripts“

Lichtdesign: Ydir Acef

Musik Übergänge (Auftragskomposition): Sébastien Lété

Weitere Informationen unter www.unterwegstheater.de sowie unter www.theaterheidelberg.de/de/festivals/1732-tanzbiennale-heidelberg

Karten über

www.theaterheidelberg.de/de/festivals/1732-tanzbiennale-heidelberg