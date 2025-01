Heidelberg – Tempo 30 in Mittermaierstraße: GRÜNE Gemeinderatsfraktion bezieht Stellung

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(Pm GRÜNE GEMEINDERATSFRAKTION) – Die Stadtverwaltung Heidelberg teilt im Pressedienst vom 27. Januar mit, dass in der Mittermaierstraße zwischen Kurfürstenanlage und Bergheimer Straße nun eine Geschwindigkeitsbegrenzung von Tempo 30 gilt. Die Gemeinderatsfraktion Bündnis 90/Die Grünen erklärt dazu: „Wir begrüßen sehr, dass in der Mittermaierstraße nun Tempo 30 gilt. Eine Verbesserung der Verkehrssituation in diesem Bereich war dringend notwendig und wurde von uns schon länger gefordert. Die Stelle ist gefährlich und laut Polizei ein Unfallschwerpunkt. Diese Maßnahme ist ein wichtiger Schritt für mehr Verkehrssicherheit und Lärmschutz in Bergheim. Wir bedanken uns beim Oberbürgermeister und der Stadtverwaltung für die pragmatische Umsetzung.“

Quelle: GRÜNE Gemeinderatsfraktion