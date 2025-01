Heidelberg – Musikalische Lesung: Poetische Tierwesen – 7. Februar 2025 – Portheim Stiftung

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/pm Heidelberger Schloss Restaurants & Events) – Am letzten Wochenende haben die Künstler der Musik-Dinner-Show von Spitzenkoch Martin Scharff im Königsaal nochmal alles gegeben und an beiden Abenden und über fast fünf Stunden ein volles Programm an Live-Musik und Comedy abgeliefert. Zusätzlich durften das große Team an Köchen und Servicekräften der Heidelberger ... Mehr lesen »