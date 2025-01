Heidelberg – Internationale Fachkräfte für die IT-Branche – Infoveranstaltung für Unternehmen

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Veranstaltungsreihe „Fachkräfte für Heidelberg: Direkte Unterstützung bei der qualifizierten Einwanderung“ informiert Unternehmen über das beschleunigte Fachkräfteverfahren. Start ist am Donnerstag, 30. Januar 2025, mit einem Workshop für die IT-Branche von 14 bis 16 Uhr in der Ausländerbehörde Heidelberg. Unternehmen erhalten praxisnahe Einblicke, können Fragen stellen und sich direkt mit der Ausländerbehörde und dem Welcome Center Rhein-Neckar austauschen. Die Teilnahme ist kostenlos, aber aufgrund begrenzter Plätze ist eine Anmeldung per E-Mail an buendnis-arbeit@heidelberg.de erforderlich.

Die Veranstaltungsreihe richtet sich an unterschiedliche Branchen und wird angeboten vom Heidelberger Bündnis für Ausbildung und Arbeit, der Ausländerbehörde Heidelberg und dem Welcome Center Rhein-Neckar. Weitere Termine finden am selben Ort zur gleichen Uhrzeit statt:

• Donnerstag, 13. Februar 2025: Gastronomie und Hotellerie

• Donnerstag, 27. Februar 2025: Pflege und Gesundheit

• Donnerstag, 13. März 2025: Handwerk

• Donnerstag, 27. März 2025: Handel

Quelle: Stadt Heidelberg