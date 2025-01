Heidelberg – Erfolgreicher Abschluss der Wintershow-Saison: Großes Finale am letzten Wochenende! Meistverkaufte Dinnershow im Schloss

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/pm Heidelberger Schloss Restaurants & Events) – Am letzten Wochenende haben die Künstler der Musik-Dinner-Show von Spitzenkoch Martin Scharff im Königsaal nochmal alles gegeben und an beiden Abenden und über fast fünf Stunden ein volles Programm an Live-Musik und Comedy abgeliefert. Zusätzlich durften das große Team an Köchen und Servicekräften der Heidelberger Schloss Gastronomie wieder für ein frisch zubereitetes Menü, perfekten Service und punktgenaue Bewirtung sorgen. Ein erfahrenes Zusammenspiel, das die Gäste erneut mit viel Lob und Trinkgeld bestätigten. Wie auch fast die gesamten 25 Spieltage dieser Saison, waren die letzten beiden Termine ausverkauft. „Wir sind überwältigt von dem Erfolg, wir durften insgesamt über 7000 Gäste begeistern. Es ist unsere meistverkaufte Show bislang”, sagt Martin Scharff, Geschäftsführer der Heidelberger Schloss Gastronomie und Veranstalter.

Schon das vierte Jahr in Folge präsentiert Scharff seine Musik-Dinner-Show im Schloss. Mit seinem Konzept, statt Varieté Live-Tribute-Konzerte rund um ein Vier-Gänge-Menü herum aufzubauen, hat er in der Region ein Alleinstellungsmerkmal. „Damit besetze ich eine Nische. Dazu kommt bei uns aber noch die Besonderheit der Location, das Schloss hat einfach eine große Attraktivität.” Alles in allem hat Scharff das Schloss in den letzten Jahren zur Showbühne und damit zu einem festen Veranstaltungsanker in der Region gemacht. „Natürlich ist Musik sehr geschmacksabhängig, aber ich versuche immer den breiten Geschmack des Publikums zu treffen. Mit der diesjährigen Musik von Phil Collins und Genesis ist das wunderbar gelungen.”

Erneute Auszeichnung für Kay Scheffel

Rund 280 Gäste lauschten am Samstagabend aber nicht nur den Welthits von Phil Collins, sondern auch der Kunst von Kay Scheffel – als Bauchredner, Entertainer, Sänger und Parodist. Der Allround-Künstler wurde am Samstag im Beisein des Publikums vom Herausgeber des Künstlermagazins, Georg Dull, zum „Bauchredner des Jahres 2025″ gekürt. Vom selbigen war er bereits im letzten Jahr zum „Künstler des Jahres 2024″ ausgezeichnet worden. Warum zwei Auszeichnungen direkt hintereinander, erklärt Dull so: „Letztes Jahr bekam Kay die Auszeichnung im Rahmen unseres eigenen 40-jährigen Jubiläums, sozusagen als Persönlichkeitspreis für seine eigene 45-jährige Bühnenpräsenz. Dieses Jahr als Bauchredner des Jahres.” Er stünde für absolute Vielseitigkeit, hob Dull in seiner Laudatio hervor: „Es gibt nicht mehr viele Künstler von diesem Schlag.”

Für Scheffel ist es eine schöne Bestätigung seiner 40-jährigen Karriere. Als Sohn einer Akrobatin und eines klassischen Tenors wurde ihm das Showtalent buchstäblich in die Wiege gelegt. Mit gerade mal 17 Jahren hatte er seinen ersten Auftritt als Clown im Zirkus Busch Roland in Heidelberg. Der gebürtige Gelsenkirchner bedient seit Jahrzehnten die verschiedenen Showdisziplinen äußerst vielseitig und ist daher ein gefragter Entertainer. „Ich finde es toll, dass das Künstlermagazin seit 40 Jahren diesen Preis vergibt. Das Schöne daran: Diese Auszeichnung ist so ehrlich, denn Georg Dull kennt alle Showgrößen.”

Musik-Thema für 2025 steht fest

Am Sonntagabend erlebten noch einmal 310 Gäste den Show-Abschluss, den Veranstalter Scharff als Überraschung noch mit einem weiteren Künstler ergänzte: Der Pianist, Keyboarder und Sänger Jens Duckstein alias Elton John performte einige Songs des britischen Popsängers. Zum großen Finale standen noch einmal alle Künstler für Standing Ovation gemeinsam auf der Bühne. Tom Ludwig alias Phil Collins blickt mit großer Freude auf die Saison zurück: „Für uns als Band war das eine ganz neue Erfahrung, aber wir könnten jetzt gerade zwei Monate so weitermachen. Das Publikum ging jeden Abend so begeistert mit.”

Scharff resümiert seinen Erfolg nur kurz: „Für mich gehen jetzt zwar schöne Monate zu Ende, aber bei uns geht es ja gerade weiter mit der Planung für nächstes Jahr und natürlich für unser Open Air-Programm im Sommer.” Für sein 5-jähriges Jubiläum im kommenden Winter hat er erneut die Band und den Künstler verpflichtet, mit denen der Erfolg maßgeblich 2020 begann. Noch einmal wird seine Musik-Dinner-Show mit Ausnahmetalent Valentin L. Findling als Freddy Mercury die Ära Queen aufleben lassen. Auch hier ist die Resonanz bereits vielversprechend: „Dafür haben wir schon jetzt die Buchungsplattform geöffnet und bereits hunderte Tickets verkauft.”

Über die Heidelberger Schloss Restaurants & Events:

Hoch oben über den Dächern Heidelbergs in einer der bedeutendsten Schlossruinen vereint die Heidelberger Schlossgastronomie seit nunmehr 13 Jahren mehrere kulinarische Konzepte. In der einzigartigen Location kann jede Art von Event ausgerichtet werden. Ein erfahrenes Veranstaltungs-Team sorgt mit einem Rundum-Service für stilvolle Festivitäten in den romantischen Räumen des Heidelberger Schlosses. 30 Jahre lang war Martin Scharff mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet, bis er sich 2019 selbst von den starren Verpflichtungen einer Sterneküche verabschiedete. Heute bietet er in Scharff’s Schlossweinstube seine feine, unkomplizierte Geschmacksküche auf weiterhin hohem Niveau. Bundesweit einen Namen gemacht hat er sich auch durch sein umfangreiches Veranstaltungsprogramm im Heidelberger Schloss.gemacht. Dabei verbindet er Musik, Unterhaltung und Kulinarik auf höchstem Niveau.

Heidelberger Schloss Restaurants & Events GmbH & Co. KG

Schlosshof 1, 69117 Heidelberginfo@hdsre.de, www.heidelberger-schloss-gastronomie.de.

Quelle: Heidelberger Schloss Restaurants & Events GmbH & Co. KG