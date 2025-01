Heidelberg – Die AfD-Fraktionen in der Metropolregion Rhein-Neckar verabschieden die Heidelberger Resolution zur Windindustrie und regionalen Energieversorgung

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar (pm AFD -Gemeinderatsfraktion) – Am 24. März 2025 haben die AfD-Fraktionen in der Verbandsversammlung der Metropolregion Rhein-Neckar, im Kreistag des Rhein-Neckar-Kreises, sowie in den Gemeinderäten der Städte Heidelberg und Mannheim die “Heidelberger Resolution zur Windindustrie und regionalen Energieversorgung” verabschiedet. Vorsitzender der AfD-Fraktion in der Verbandsversammlung der Metropolregion Rhein-Neckar und Mitglied des

Bundestages Dr. Malte Kaufmann erklärt dazu:

“Windkraftanlagen sind nicht nur teuer, sondern auch wegen ihrer fehlenden Grundlastfähigkeit und mangelnden Effizienz in unserer windarmen Region unwirtschaftlich. Außerdem sind sie für Mensch und Natur schädlich. Sie verschandeln die Landschaft, zerstören Wälder und erweisen sich laut Schätzungen als tödlich für Hundertausende Vögel jährlich. Windindustrieanlagen beeinträchtigen die Gesundheit und das Wohlbefinden der Anwohner durch Schatten und Schallemissionen.

Aus diesen und anderen schwerwiegenden Gründen wollen wir keine Windindustrieanlagen in unserer Region. Wir fordern einen sofortigen Stopp aller Ausbaupläne und komplette Streichung des Wind-an-Land-Gesetzes sowie des EEG-Gesetzes. Außerdem erwarten wir die sofortige Abschaffung des sog. Klimaschutz- und Klimaanpassungsgesetzes des Landes Baden-Württemberg, das die Ausweisung von Vorranggebieten bereits bis 30.9.2025 vorsieht.

Die Vorrangeinspeisung und planwirtschaftliche Subventionen verletzen die Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft. Wir brauchen eine gesunde Energiepolitik, die für Mensch und Natur gut ist, ohne sozial-ökologische Bevormundung und planwirtschaftliche Eingriffe. In unserer Heidelberger Resolution zur Windindustrie und regionalen Energieversorgung belegen wir, dass die Versorgung der Bevölkerung mit günstiger Energie durch eine gesunde Energiepolitik möglich ist.”

Quelle: AfD-Fraktion Metropolregion Rhein-Neckar/

