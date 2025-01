Germersheim – kvhs: Aktuelle Kurse, Vorträge und Veranstaltungen

Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – kvhs: Aktuelle Kurse, Vorträge und Veranstaltungen

„Informationsabend zum Lehrgang des qualifizierten Sekundarabschlusses I“ – Kurs-Nr.:

I6020001KV

Kostenfreie Veranstaltung mit Karin Träber, Germersheim, Paradeplatz 8/Ecke Ritter-vonSchmauß-Straße, Seiteneingang der Berufsbildende Schule (BBS), 2. OG, Saal 2.01, Termin:

Montag, 10.02.2025, 18:00 – 19:30 Uhr.

„Türkisch B1 – Aufbaukurs“ – Kurs-Nr.: I4246101KV

Kurs mit Fahriye Kont, Germersheim, August-Keiler-Straße 34, Goethe-Gymnasium, Ostbau, EG,

Saal 046, Beginn: Dienstag, 11.02.2025, 19:00 – 20:30 Uhr, Kursende: 20.05.2025, Kursdauer:

12 Termine, Kosten: 80,00 Euro/Person.

„Xpert CP – Fit im Büroalltag – EDV-Kompaktlehrgang A“ – Kurs-Nr.: I5012001KV

EDV-Kurs mit Gerald Kessing, Bellheim, Schulstraße 4, Realschule plus, rechts am Gebäude, EG,

EDV-Raum, Beginn: Donnerstag, 13.02.2025, 18:00 – 21:00 Uhr, Kursende: 03.04.2025,

Kursdauer: 8 Termine, Kosten: 195,00 Euro/Person.

„Acrylic Pouring Art – Kunstwerke mit Acrylfarben – Workshop A“ – Kurs-Nr.: I2073011KV

Workshop mit Iris Hoffmann, Germersheim, Paradeplatz 8/Ecke Ritter-von-Schmauß-Straße,

Seiteneingang der Berufsbildenden Schule (BBS), EG, Saal E.07, Termin: Samstag, 15.02.2025,

14:00 – 17:00 Uhr, Kosten: 90,00 Euro/Person.

„Nähen und Schneidern – für Anfängerinnen und Anfänger sowie Fortgeschrittene- A“ –

Kurs-Nr.: I2094002KV

Nähkurs mit Dagmar Palluch, Germersheim, Paradeplatz 8/Ecke Ritter-von-Schmauß-Straße,

Seiteneingang der Berufsbildenden Schule (BBS), EG, Saal E.07, Beginn: Dienstag, 18.02.2025,

18:30 – 21:30 Uhr, Kursende: 25.03.2025, Kursdauer: 5 Termine, Kosten: 62,00 Euro/Person.

Deutschsprachprüfungen im März 2025:

A1 – I4043781KV + A2 – I4046781KV, Samstag, 29. März 2025, Anmeldeschluss:

14.02.2025

B1 – I4048781KV + B2 – I4049781KV, Sonntag, 30. März 2025, Anmeldeschluss:

14.02.2025

Eine Anmeldung ist zu allen Veranstaltungen der Kreisvolkshochschule Germersheim

zwingend erforderlich, telefonisch unter 07274-53382, per E-Mail an vhs@kreisgermersheim.de

Quelle: Landkreis Germersheim