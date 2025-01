Bürstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am vergangenen Donnerstag, den 23.01. wurde zwischen 20:00 und 22:00 Uhr in der Straße “Die Riedwiese” in unmittelbarer Nähe zum Fitnessstudio “Activity Fitness” ein geparkter blauer Ford C-Max an der Fahrertür/linksseitigen vorderen Kotflügel beschädigt. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ... Mehr lesen »