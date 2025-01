Sicherheitslage in Ludwigshafen eskaliert – Bürger haben Angst

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – (rbe) Nicht erst in den letzten Wochen ist die Zahl schwerer Verbrechen in Ludwigshafen extrem gestiegen. Raubüberfälle, Gewalttaten und Körperverletzungen sind mittlerweile an der Tagesordnung. Vorallem an Verkehrsknotenpunkten wie Berliner Platz, Ludwigshafen Mitte aber auch an anderen Orten der Innenstadt eskaliert die Situation zusehends.

Die Polizei Ludwigshafen gibt kaum noch Pressemitteilungen raus, in denen nicht mindestens ein Überfall, schwerer Diebstahl, räuberische Erpressung oder gewalttätiger Raub stattgefunden hat. Immer mehr Bürger haben Angst noch in der Stadt unterwegs zu sein. Wie soll dies weitergehen?

In unserer Facebook Community äussern Ludwigshafener und Ludwigshafenerinnen extreme Bedenken, sich noch in gewissen Bereichen der Stadt aufzuhalten. “Ich habe Angst in unserer Stadt”, sagt eine Facebook Userin. “Die Polizei hat den Täter erst bestimmt zur Wache verbracht dann durfte er wieder gehen”, stellt ein anderer User fest, bei einem Beitrag in dem es um einen gewaltsame räuberische Erpressung in Ludwigshafen geht.

Die Polizei scheint mittlerweile überfordert. An Brennpunkten, an denen immer wieder schwere Straftaten geschehen, ist Polizeipräsenz Mangelware. Erst auf Abruf kommt die Polizei. Täter sind bis dahin oft schon geflüchtet und Opfer ihrem Schicksal überlassen.

Nicht nur tagsüber sondern vorallem nachts, trauen sich viele kaum noch, sich ohne Angst durch die Stadt zu bewegen. Täglich finden Gewaltdelikte statt. Die Täterprofile sind dabei immer wieder die gleichen. Migrationshintergund, Jugendgruppen ohne Lebensperspektive und kriminelle Drogendealer und Erpresser treiben ihr Unwesen. Diebstähle sind hierbei noch das kleinste Übel, was einem auf Ludwigshafens Strassen derzeit geschehen kann.

Die Kriminalität in Ludwigshafen ufert jedenfalls komplett aus. Doch statt mehr Präsenz zu zeigen, scheinen die Ordnungshüter immer einen Schritt zu spät zu kommen und unter der Hand selbst an der Situation zu verzweifeln.

Wiederkehrende Razzien in gewissen Gewerbebetrieben wie Shishabars oder Kneipen zeigen punktuell zwar Wirkung, die Menge an Straftaten, die dabei jedoch jedesmal aufgedeckt werden zeigt, dass die Kriminalität in Ludwigshafen auch ausserhalb der gesellschaftlichen Normen stetig zunimmt.

Wie sollen sich Bürger der Stadt sicher fühlen, wenn sogar gestandende Männer von Gruppen gewalttätiger Täter unerwartet maltretiert und ausgeraubt werden, zu jeder Tages- und Nachtzeit?

Die Bürger von Ludwigshafen fordern Aufklärung und Taten seitens der Stadtverwaltung und Polizei. Gefordert werden vorallem mehr Polizeipräsenz an Brennpunkten und ein schnelleres und härteres Durchgreifen gegen die Täter, die oftmals kurz nach der Tat wieder in die Freiheit entlassen werden.

Unabhängig von Herkunft und Staatsangehörigkeit der Täter, muss Ludwigshafen dringend verstärkt gegen diese Kriminalität vorgehen. Schon heute werden von Einwohnern Ludwigshafens Vergleiche mit dem New Yorker Stadtteil Bronx gezogen, das für seine ausufernde Kriminalität bekannt ist.

Die Bürger fordern Antworten auf diese Sicherheitsfragen und die Stadtspitze kann nicht mehr länger nur zusehen und sich alles schönreden. Es ist höchste Eisenbahn, dass die Sicherheit in Ludwigshafen wieder oberste Priorität erhält, denn sonst läuft die Stadt langfristig in eine Spirale aus Kriminalität, Freiraum für Verbrechen und zwangsläufiger Selbstjustiz, die sich dann kaum noch bändigen lassen wird.

Text: Raphael Ebler

Quellen/Referenzen:

