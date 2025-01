Neckar-Odenwald-Kreis – Vorderer Odenwald präsentierte sich auf der CMT Stuttgart

Neckar-Odenwald-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – Viel Wissenswertes und zahlreiche Informationsmaterialien über den Vorderen Odenwald weitergegeben / Touristische Highlights sind unter anderem die Sommerrodelbahn, der Trommturm, der Kletterwald, die Solardraisine oder die Miniaturwelten.

Der Vordere Odenwald lockt mit einer Vielzahl an Attraktionen und Erlebnissen. Zu den touristischen Höhepunkten zählen unter anderem die Sommerrodelbahn, der Trommturm, der Kletterwald, die Solardraisine sowie die Miniaturwelten. Die Region ist zudem bekannt für ihre sagenumwobenen Geschichten, die in Verbindung mit imposanten Felsformationen, historischen Steinbrüchen, alten Bergwerksstollen und malerischen Halden eine einzigartige Atmosphäre schaffen. Auf der Caravan Motor Touristik (CMT) 2025 in Stuttgart, die morgen zu Ende geht, repräsentierte der Fachbereich Tourismusagentur der Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WFB) die Touristische Arbeitsgemeinschaft Vorderer Odenwald (TAG). Die TAG vereint die zehn Odenwald-Kommunen des Kreises Bergstraße: Abtsteinach, Birkenau, Fürth, Gorxheimertal, Grasellenbach, Lautertal, Lindenfels, Mörlenbach, Rimbach und Wald-Michelbach. Die WFB übernimmt hierbei die Koordination der Maßnahmen und fungiert als zentrale Schnittstelle zur übergeordneten Destinationsebene.

Für die touristischen Attraktionen des Vorderen Odenwalds hielt Fabio Hering, Projektmanager der Tourismusagentur der WFB, am Stand der Touristikgemeinschaft Odenwald e. V. auf der CMT die Fahnen hoch. Hering präsentierte dem Messepublikum eine Fülle an Informationsmaterialien und lud mit Wander- und Veranstaltungstipps zum Entdecken des Vorderen Odenwalds ein. Neben einem übersichtlichen Abreißplan mit den regionalen Highlights, einem Unterkunftsverzeichnis und ansprechenden Postkarten bot er auch einen Veranstaltungskalender für das Jahr 2025 an. Zudem verteilte er neu aufgelegte Flyer zum Thema Wandern und Radfahren im Vorderen Odenwald.

„Es gab großes Interesse an unserer Region und eine rege Nachfrage nach Informationen über den Vorderen Odenwald“, berichtet Hering. So konnte er zahlreiche spannende Gespräche führen und die Besucherinnen und Besucher für den Vorderen Odenwald begeistern.

Info: Wissenswertes zum Vorderen Odenwald gibt es unter www.vorderer-odenwald.de.