Ludwigshafen – Wilhelm-Hack-Museum: Öffentliche Führung am 2. Februar

Südliche Weinstrasse / Metropolregion Rhein-Neckar – Am 23. Februar findet die Bundestagswahl statt. Der Kreiswahlausschuss hat zehn Wahlvorschläge für den Direktkandidaten oder die Direktkandidatin im Wahlkreis 210, Südpfalz, zugelassen. Dies teilt Landrat Dietmar Seefeldt in seiner Funktion als Kreiswahlleiter nach der entsprechenden Sitzung mit. Zum Wahlkreis Südpfalz gehören die kreisfreie Stadt Landau in der Pfalz, ... Mehr lesen »