Ludwigshafen – Raub an Ludwigshafener Haltestelle Rathauscenter

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am Samstag, den 25.01.2025 um 23:51 Uhr wurde ein Passant an der Haltestelle zum Rathauscenter von einer unbekannten Person angesprochen. Die Person fragte zunächst nach Geld. Nachdem der Passant die Herausgabe des Geldes verneinte, griff der Täter an den Hals des Passanten, welcher zwei Ketten trug. Nachdem der Täter den Schmuck erlangte, flüchtete er. Der Täter ist etwa zwanzig Jahre alt, trägt einen schwarzen Vollbart, und ist etwa 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß. Haben Sie die Tat beobachtet oder können weitere Angaben zu dem Täter machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Quelle:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

