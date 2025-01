Ludwigshafen – Musica Palatina: Neue Projekte und Einladung zum Mitsingen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-neckar – Das Ensemble Musica Palatina startet Ende Januar mit den Proben für ein Choralamt am 1. Fastensonntag, dem 9. März 2025, in der Kirche St. Dreifaltigkeit. Auf dem Programm stehen Gregorianische Gesänge zum Beginn der Fastenzeit. Musica Palatina beschäftigt sich intensiv mit dieser faszinierenden liturgischen Musik des Mittelalters und orientiert sich dabei an den wichtigsten Handschriften des 10. und 11. Jahrhunderts. Alle interessierten Sängerinnen und Sänger sind herzlich zur Mitwirkung eingeladen. Auch projektorientiert! Das Programm ist so gestaltet, dass es sich auch hervorragend für Einsteiger eignet.

Terminübersicht:

– Mi., 29. Januar 2025: Digitale Probe um 19:30 Uhr. (Zugangslink wird per E-Mail versendet.)

– Fr., 31. Januar 2025: Probe um 19:30 Uhr in Rheingönheim.

– Fr., 7. Februar 2025: Probe um 19:30 Uhr in Rheingönheim.

– Fr., 14. Februar 2025: Probe um 19:30 Uhr in Rheingönheim.

– Fr., 7. März 2025: Probe um 19:30 Uhr in Rheingönheim.

– So., 9. März 2025: Choralamt (Einsingen um 8:30 Uhr) in St. Dreifaltigkeit, Rohrlachstraße 32.

Weitere Auskünfte erteilt Chorleiter Markus Braun (Tel. 0621 5296945).

Darüber hinaus sind im Laufe des Jahres weitere Gottesdienste geplant, darunter ein Gottesdienst zur Osterzeit am Sonntag, 18. Mai 2025, sowie Abendlobe zur Pfingstnovene Anfang Juni und zum Gedenktag der Hl. Hildegard Mitte September.

Singen Sie mit! Entdecken Sie die Schönheit und den Reichtum dieser Musik! Pflegen Sie ein über tausendjähriges Kulturerbe, in dem die Wurzeln unserer europäischen Musik liegen!