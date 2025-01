Landau – Einbruch in Haus

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – In dem Zeitraum zwischen dem 18.01.2025 und dem 25.01.2025 brachen bisher unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Kapitän-Lehmann-Straße in Landau ein.

Die unbekannten Täter hebelten einen Holzfensterladen auf und schlugen das dahinter befindliche Fenster ein, sodass sie ins Innere des Hauses gelangten. Das Anwesen wurde komplett durchwühlt. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Hinweise zu der Tat oder den bisher unbekannten Tätern nimmt die Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per E-Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Quelle: Polizeidirektion Landau