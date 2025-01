Hassloch – Unfallflucht in der Wehlachstrasse

Haßloch / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) In der Zeit von Freitag, 24.01.2025, 11:30 Uhr bis Samstag, 25.01.2025, 05:00 Uhr kam es in der Wehlachstraße zu einer Unfallflucht. Dort wurde ein geparkter PKW (Citroen, Farbe: rot) durch ein noch unbekanntes Fahrzeug im Bereich der Fahrertür beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 800,- Euro geschätzt. Der/die Verursacher(in) fuhr anschließend unerlaubt davon. Eventuelle Zeugen/-innen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch unter Tel. 06324 9330 oder per Email: pihassloch@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen!

Quelle: Polizeiinspektion Haßloch