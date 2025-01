Germersheim – “Vielen Dank, Mike Schönlaub! Viel Erfolg, Christian Betzel!” – Wechsel an der Spitze des Brand- und Katastrophenschutzes im Landkreis Germersheim

Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Nach zahlreichen Hochwassern und Brandbekämpfungen, nach großen Katastropheneinsätzen beispielsweise im Ahrtal, nach Vogelgrippe und Corona-Pandemie hat sich Mike Schönlaub, vom Amt des Brand- und Katastrophenschutzinspekteurs (BKI) des Landkreises Germersheim verabschiedet und den Staffelstab weitergegeben. Sein Nachfolger ist ab dem 31. Januar Christian Betzel. Betzel, in der Blaulichtfamilie schon als Leiter der Stabsstelle „Brand- und Katastrophenschutz“ der Kreisverwaltung bekannt. Er wird erster hauptamtlicher Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Landkreises Germersheim. Bisher wurde die Aufgabe im Ehrenamt erfüllt. „Der Landkreis kommt damit nicht nur einem Gesetz zuvor, das die Hauptamtlichkeit vorsieht. Wir reagieren unabhängig davon auf die Bedeutung der Aufgabe, die enorme Verantwortung, die notwendige Flexibilität und die Fachkenntnisse, die es an der Stelle unbedingt braucht. Das alles kann unter anderem angesichts der Ausmaße, die Katastrophen in den letzten Jahren angenommen haben, gar nicht mehr ehrenamtlich geleistet werden“, so Landrat Martin Brandl, „Ich danke Mike für sein Engagement, ich danke allen, die sich im Brand- und Katastrophenschutz engagieren, ich danke seiner Familie und allen Unterstützern.“

Mike Schönlaub war nicht nur engagierter BKI im Landkreis Germersheim. Auch auf Landesebene, mit den Nachbarlandkreisen, mit den französischen und badischen Nachbarn hat er zusammen mit seinem Stellvertreter Mario Schmid ein stabiles Netzwerk aufgebaut. Im Landkreis arbeitete Schönlaub insbesondere mit an der Hochwasservorsorge, an der Beschaffung wichtiger Geräte und Fahrzeuge für den Katastrophenschutz und unterstützte die Gründung einer Drohneneinheit. Zusammen mit dem Technischen Hilfswerk gelang es, in einem deutsch-französischen Projekt ein Amphibienfahrzeug, „Lurchi“, anzuschaffen.

Entsprechend wurde die Arbeit von BKI Mike Schönlaub mit wertschätzenden Grußworten und Rückblicken vom Kandeler Stadtbürgermeister Michael Gaudier, vom stellvertretenden BKI Mario Schmid, vom BKI des Landkreises SÜW Jens Thiele und vom Sprecher der BKI Rheinland-Pfalz, Michael Matthes, gewürdigt. Eine besondere Auszeichnung für hervorragende Leistungen verlieh der Vorsitzende des Regional-Feuerwehrverbandes Vorderpfalz, Hans-Georg Balthasar: das Deutsche Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber des Deutschen Feuerwehrverbandes. Der Landkreistag dankte mit einer Urkunde und die Hilfsorganisationen des Landkreises Germersheim überreichten Mike Schönlaub gemeinsam ein Abschiedsgeschenk.

Seinen Nachfolger Christian Betzel nennt Schönlaub einen „Glücksfall“. „Sein Engagement und Einarbeitungswille, sein fachliches Know-how und seine hohe Einsatzbereitschaft sind eine echte Bereicherung für den Landkreis Germersheim.“

Betzel ist seit 32 Jahren ehrenamtliches Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr, seit zehn Jahren stellvertretender Wehrleiter und war zehn Jahre ehrenamtlich im Rettungsdienst engagiert. Von 2008 bis 2024 arbeitete er bei der Berufsfeuerwehr in Worms im gehobenen, feuerwehrtechnischen Führungsdienst sowie als Einsatzleiter und Leiter der Aus- und Fortbildung. Erst letztes Jahr wechselte Christian Betzel als Leiter der Stabsstelle 5, „Brand- und Katastrophenschutz“, zur Kreisverwaltung Germersheim.

