Weinheim – Mehr Schutz für den Suezkanal

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Jetzt kann man es wirklich nicht mehr übersehen: „Achtung, Höhe beachten!“,

steht mit Ausrufezeichen auf bunten Bannern an den Zugängen zur Suezkanal-

Unterführung in Weinheim. Und das Höhenschild „2.50 Meter“ ist auf ein Maßband gemalt.

Daneben ist Kleinlaster zu sehen, der in der Bahnunterführung stecken geblieben ist.

„Jetzt kann niemand mehr sagen, er hätte es nicht gewusst“, findet Jessica Funder,

Tiefbauingenieurin und Mitarbeiterin im Weinheimer Bauhof. Sie hat jetzt unterschiedlich

große Banner entworfen und plakativ an den Einfahrten in Richtung Unterführung befestigt

– und zwar dort, wo der Fahrer eines höheren Fahrzeuges noch einen anderen Weg auf

die andere Seite der Bahnschienen einschlagen kann. Für die Stadtverwaltung sind die

Banner ein praktisches und kostengünstiges Instrument, um auf die Unterführung

hinzuweisen, an der immer wieder – vor allem zum eigenen Schaden – kleine Laster und

Busse scheitern.

Die Grafik ist so konzipiert, dass auch Fahrer daraus schlau werden

sollten, die nicht so gut die deutsche Sprache verstehen.

Quelle: Stadtverwaltung Weinheim