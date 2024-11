Viernheim – Weihnachtlicher Startschuss am kommenden Samstag

Viernheim / Metropolregion Rhein-Neckar.Gemeinsames Schmücken der Weihnachtsbäume und der Viernheimer Märchenweg läuten die Lebendige Adventszeit ein

Die Vorfreude auf die besinnliche Weihnachtszeit steigt: Am kommenden Samstag, den 30. November, wird die Lebendige Adventszeit eröffnet. Im Rahmen dieser traditionell gewordenen Veranstaltungsreihe erwartet die Besucherinnen und Besucher ein bunter Mix aus weihnachtlichen Erlebnissen, kulturellen Höhepunkten und gemeinschaftlichem Beisammensein, die die Adventszeit in Viernheim auf einzigartige Weise erlebbar macht.

Gemeinsame Eröffnung auf dem Apostelplatz

Der Auftakt der festlichen Saison beginnt mit dem gemeinsamen Schmücken der Weihnachtsbäume und der Eröffnung des Viernheimer Märchenwegs. Um 10:30 Uhr begrüßt Bürgermeister Matthias Baaß die zahlreichen Bastlerinnen und Bastler sowie Märchenerzählerinnen und -erzähler auf dem Apostelplatz und eröffnet feierlich die Lebendige Adventszeit in Viernheim. Die musikalische Umrahmung übernimmt Musik³, während der Verein Lernmobil Viernheim mit Punsch und Gebäck für das leibliche Wohl sorgt. Der Eröffnungstag klingt stimmungsvoll beim 4. Viernheimer Glühweinfest von Küchen mit Biss aus, wo Glühwein, Kinderpunsch und kulinarische Köstlichkeiten die Besucher erwarten.

19 Vereine und Gruppen schmücken Weihnachtsbäume in der Innenstadt

Insgesamt 19 Vereine und Gruppen sorgen für eine weihnachtliche Allee entlang der Rathausstraße, indem sie die Weihnachtsbäume mit liebevoll selbstgebasteltem Schmuck verzieren. Über 200 Bastlerinnen und Bastler haben sich auf diesen besonderen Tag vorbereitet und eine Vielzahl an kreativen Weihnachtsschmuck kreiert. Der liebevoll gestaltete Baumschmuck soll eine festliche Atmosphäre in die Stadt bringen und die Besucher in vorweihnachtliche Stimmung versetzen.

Märchen, Traditionen und Bräuche entdecken

Der Viernheimer Märchenweg führt mit insgesamt 15 Stelen durch die Innenstadt und erstreckt sich auch bis zum Neuen und Alten Friedhof. Auf dem gesamten Weg laden klassische,

aber auch weniger bekannte Märchen und Gedichte dazu ein, innezuhalten und die Geschichten zu genießen. Besonders spannend: auch Bräuche und Traditionen aus Viernheims Partnerstädten können entdeckt werden und zahlreiche Kinder haben sich als Märchenerzähler versucht. So konnten gemeinsam mit Klassen der Nibelungenschule sowie Gruppen der Kindertagesstätten Arche Noah, Gänseblümchen, Kleeblatt und St. Michael sowie dem AWO-Waldkindergarten insgesamt acht weihnachtliche Stelen gestaltet werden. Diese können nun in der Innenstadt bestaunt werden.

Viele weitere Aktionen und Highlights

In den kommenden drei Wochen erwartet die Viernheimerinnen und Viernheimer eine Vielzahl weiterer Aktionen und Veranstaltungen. Ab sofort können Kinder wieder Briefe an den Weihnachtsmann schreiben und in die bereitgestellten Briefkästen in der Stadtbibliothek und im Vogelpark einwerfen. Das Museum und die Stadtbibliothek Viernheim bieten ebenfalls ein umfangreiches weihnachtliches Programm: Ob Kerzen tauchen und schnitzen, die Erzählung von Charles Dickens’ „Eine Weihnachtsgeschichte“ oder weihnachtliche Vorlese- und Bastelstunden – für Klein und Groß ist jede Menge geboten.

„Die Lebendige Adventszeit ist ein Highlight des Jahres und ein Symbol für das Miteinander in Viernheim. Wir möchten die Vorweihnachtszeit gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern gestalten und ein unvergessliches Erlebnis für Jung und Alt schaffen“, so Bürgermeister Matthias Baaß voller Vorfreude auf die festliche Zeit. Die Veranstaltungsreihe wird bis zum 24. Dezember andauern und verspricht mit zahlreichen Events und Aktionen eine weihnachtliche Atmosphäre in der ganzen Stadt. Das gesamte Programm der Lebendigen Adventszeit kann unter www.viernheim.de/adventszeit abgerufen werden.