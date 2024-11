Neustadt – Schulwegkontrolle: Schüler fahren ohne Beleuchtung im Dunkeln

Neustadt/Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Montag, den 25.11.2024, zwischen 07:30 Uhr und 08:00 Uhr, wurde in der Landwehrstraße in Neustadt eine Schulwegkontrolle durchgeführt. Ziel war die Beleuchtung an den Fahrrädern der Kinder und Jugendlichen zu prüfen. Insgesamt fielen 14 Schülerinnen und Schüler auf, deren Beleuchtung nicht eingeschaltet, funktionsfähig oder vorhanden war. Entsprechend wurden erzieherische Gespräche geführt und spezielle Mängelberichte ausgehändigt, über die die Eltern Kenntnis über die Kontrolle erlangen

Polizei Neustadt

