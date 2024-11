„MeinHeidelberg“- App: Adventskalender mit tollen Preisen

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Schöne Überraschungen bietet der Adventskalender in der „MeinHeidelberg“-App ab Sonntag, 1. Dezember 2024. Bis Heiligabend warten jeden Tag Gewinne hinter einem neuen Türchen: Eintrittskarten für Sportvereine in Heidelberg und Umgebung, aber auch für Kinos, Theater und Museen sowie Sach- und kulinarische Preise. Hinter dem letzten Türchen wartet eine besondere Überraschung. Zu finden ist der Adventskalender in der Menüleiste der App – erkennbar am Geschenksymbol. Die Gewinner werden per Losverfahren ausgewählt und per E-Mail informiert.

Die „MeinHeidelberg-App“ wurde im Mai 2012 erstmals veröffentlicht. Im Dezember 2020 erschien eine grundlegend überarbeitete Version der App. Seitdem wurde das „Rathaus für die Hosentasche“ über 54.000 Mal heruntergeladen. Wer die neuen Funktionen ausprobieren möchte, findet kostenlose Download-Optionen für Android und iOS im Internet unter digitales.heidelberg.de/app.