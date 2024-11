Mannheim – Planken-Seitenstraßen: Abschluss der Arbeiten

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.Die Stadt Mannheim hat die umfassenden Sanierungsarbeiten in den Seitenstraßen der Planken, die seit 2021 durchgeführt werden, pünktlich vor der Weihnachtszeit 2024 baulich abgeschlossen. Die Neugestaltung der Planken-Seitenstraßen schafft attraktive Aufenthalts- und Flanierflächen für die Bürgerinnen und Bürger sowie für die Kundinnen und Kunden des Handels und der Gastronomie.

Von den insgesamt elf Seitenstraßen wurden im Jahr 2024 die Seitenstraßen P5/P6, O6/O7, O4/O5 und O3/O4 umfassend umgestaltet, während die Seitenstraße O2/O3 bisher in weiten Teilen fertiggestellt wurde. Damit sind die Seitenstraßen auf der Seite der P-Quadrate vom Hauptstrang bis zur Fressgasse vollständig erneuert. Im Zuge der Neugestaltung wurde nicht nur das Pflaster erneuert und einheitlich angepasst, sondern auch neue Entwässerungsrinnen sowie Fernwärmeleitungen, Wasserleitungen und Stromkabel in Zusammenarbeit mit der MVV Netze installiert. Außerdem wurde das Leerrohrsystem erweitert.

Ebenso wird die Blindenleitführung in der Kunststraße und in der Fressgasse hergestellt um das Blindenleitsystem zum Hauptstrang der Planken erweiternd zu verbinden. In diesem Zuge wird auch das Blindenleitsystem in der Breiten Straße, bis zur Fressgasse erweitert und die Quadrate D1 und E1 verbunden. Diese Maßnahmen tragen dazu bei, die Aufenthaltsqualität und Barrierefreiheit in der Innenstadt zu verbessern.

Ab Januar 2025 werden dann noch abschließende kleinere Restarbeiten durchgeführt. Dafür sind keine weiteren Durchfahrtsunterbrechungen mehr erforderlich. Im laufenden Kalenderjahr 2025 erfolgt dann abschließend die Sanierung der einzig ausstehenden Seitenstraße zwischen den Quadraten O1 und O2, direkt am Paradeplatz.

Im Rahmen der Erneuerungsarbeiten konnten auch die vom Gemeinderat beschlossenen Polleranlagen in den Seitenstraßen installiert werden. Diese wichtigen Maßnahmen waren ein zentraler Bestandteil des Projekts des Eigenbetriebs Stadtraumservice. In diesem Jahr wurden zwei Anlagen in Betrieb genommen, sodass bereits acht von neun Anlagen erfolgreich funktionieren. Die Polleranlage in P1/P2 befindet sich weiterhin in der Testphase, da hier eine private Tiefgarage systematisch integriert werden muss. Auch diese Anlage wird nach Abschluss der Tests in Betrieb genommen.

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf rund 10,3 Millionen Euro.

Quelle Stadt Mannheim