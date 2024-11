Mannheim – Das Theaterfestival Imaginale feiert seine neunte Ausgabe – Der Vorverkauf für das Programm in Mannheim startet heute

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Vom 30. Januar bis 09. Februar 2025 präsentiert die Imaginale in Stuttgart, Mannheim, Heilbronn, Eppingen, Schorndorf und Ludwigsburg wieder internationales Figurentheater im Grenzbereich zu Tanz, Musiktheater, Performance und Digitalkunst. Ab heute startet der Vorverkauf für das gesamte Festival auf www.imaginale.net sowie für das Mannheimer Programm zusätzlich auf den Webseiten von Alte Feuerwache Mannheim und Junges Nationaltheater Mannheim. Die Imaginale findet seit 2008 in insgesamt sechs Baden-Württembergischen Städten statt und gehört zu den größten deutschen Festivals im Bereich Figuren- und Objekttheater. Im Rahmen ihrer neunten Ausgabe präsentiert die Imaginale renommierte und aufstrebende Ensembles und Solist*innen aus Belgien, Deutschland, El Salvador, Frankreich, Irland, Israel, Italien, Kanada, Kuba, Lettland, Mexiko, Niederlande, Schweden, Schweiz, Slowenien, Spanien, Südafrika. Auf das Mannheimer Publikum wartet ein vielseitiges Angebot für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Insgesamt 12 Ensembles zeigen an 23 Terminen in den Räumlichkeiten des Jungen NTMs und der Alten Feuerwache ihre Produktionen.

Programm für Kinder und Jugendliche im Jungen NTM

Alle ab 2 Jahren können sich in »Ding.« auf ein Spiel mit Körper, Material, Ton und Licht freuen, während das schwedische Stück »SNÖ« alle ab 4 mit in den hohen Norden nimmt. In »Dinge dingen« erleben alle ab 5 alltägliche Dinge auf humorvolle Weise, und wie diese so vor sich hin dingen. Gedingt wird auf Deutsch und in Deutscher Gebärdensprache. »Au Jardin des Potiniers« lädt Besucher*innen ab 7 dazu ein, als Berg in einer liebevoll gestalteten Pop-up-Landschaft Platz zu nehmen und Naturspektakel direkt vor der eigenen Nase zu erleben. In »Der Lauf«, für alle ab 8, jongliert ein Spieler mit Tellern, während er einen Eimer auf dem Kopf hat – eine Herausforderung, die Fragen zur Balance und Geschicklichkeit aufwirft. Ob das gut geht? Schließlich lassen drei Schauspieler*innen und drei Puppen im lettischen Stück »Subtle Afflictions« Jugendliche ab 14 in die komplexe Welt der Gefühle und Gedanken eintauchen.

»Die Imaginale verbindet internationales Figurentheater mit der Neugier auf Neues und Unerwartetes. Es ist ein Fest der künstlerischen Vielfalt, das gerade für unser junges Publikum besondere Impulse setzt. Ichfreue mich darauf, wie diese Stücke Menschen jeden Alters auf unterschiedlichste Weise berühren und inspirieren werden.« Ulrike Stöck, Intendantin Junges NTM

Programm für Erwachsene in der Alten Feuerwache

Während der Imaginale verwandelt sich die Halle der Alten Feuerwache mit einer aufsteigenden Tribüne in einen Theatersaal der besonderen Art. »Macbeth Muet« legt Shakespeares Klassiker in Form eines melodramatischen als auch humorvollen Objekttheaters neu auf, und das KZM Kollektiv sucht in ihrer Materialperformance »Fünf Exponate« nach dekolonialen Gegengeschichten. Die Sängerin und

Puppenspielerin Yael Rasooly begeistert mit »Edith and Me«, einem Stück, bei dem der renommierte australische Klappmaulpuppen-Meister Neville Tranter als Co-Regisseur mitgewirkt hat. Jan Jedenak und Darragh McLoughlin (Squarehead Productions) begeistern zudem mit minimalistischen Solo-Performances. »Die Imaginale ist ein elementarer Bestandteil im Programm der Alten Feuerwache Mannheim – und wir freuen uns sehr, dass wir diesem besonderen Festival alle zwei Jahre unsere Bühne bieten dürfen. Hier entstehen Räume, in denen kreative Ausdrucksformen auf mutige Weise erprobt und umgesetzt werden. Das Festival gibt den Besucher*innen die Möglichkeit, neue künstlerische Horizonte kennenzulernen und sich auf einen Austausch einzulassen, der die Grenzen des Gewohnten

überschreitet.«,Christian Handrich,

Geschäftsführer der Alten Feuerwache Mannheim.

Für Interviews rund um das Mannheimer Programm der Imaginale stehen Ihnen Ulrike Stöck (Junges NTM) und Christian Handrich (Alte Feuerwache) gern zur Verfügung. Melden Sie sich für Anfragen bitte an: theodora.brad@mannheim.de, merve.guersoy@mannheim.de und johanna.hasse@altefeuerwache.com.

Ausführliche Informationen zum Festival sowie das gesamte Programm finden Sie auf www.imaginale.net. Alle Mannheimer Inszenierungen finden Sie zudem jeweils auf www.altefeuerwache.com und www.nationaltheater.de.

Die Imaginale 2025 wird maßgeblich unterstützt durch das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst des Landes Baden-Württemberg sowie durch das NATIONALE PERFORMANCE NETZ Gastspielförderung Theater, gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien sowie den Kultur- und Kunstministerien der Länder. Das Mannheimer Programm der Imaginale 2025 wird gefördert vom Kulturamt der Stadt Mannheim, dem Institut français, dem französischen Ministerium für Kultur, der kanadischen Botschaft Quebec, Conseils des arts et des lettres und vom Wallonie-Bruxelles International (WBI)