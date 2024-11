Mannheim – Blutige Schuhe am Paradeplatz in O1 – Aktion zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Jeden Tag versucht ein Mann eine Frau zu töten und immer wieder tut er es. Frauenmorde sind keine Einzelfälle, sie haben System. Mannheim sagt Ja! e.V. hat sich aus Anlaß des Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen zur Aufgabe gemacht, dies drastisch in die Öffentlichkeit zu tragen.

Jahr für Jahr werden rund 100 Frauen von Männern getötet. Getötet weil sie Frauen waren. Getötet weil Männer glauben die Frau wäre ihr Besitz. Getötet weil sie sich von ihrem gewalttätigen Männern getrennt haben. Getötet weil sie frei sein wollten.

Bis zum heutigen Tag wurden im Jahr 2024 in Deutschland 90 Frauen getötetet. All die Schläge und Verletzungen die in den Wohnungen passieren bleiben meist im Dunkeln. Mannheim sagt Ja! e.V. will diesen Frauen unter dem Motto: „Wie viele noch? Femizide stoppen!” gedenken und symbolisch am Samstag, den 30. November 2024 ab 16:00 Uhr blutige Frauenschuhe am Paradeplatz in O1 Mannheim aufstellen. Dazu werden die Umstände, in denen die Frauen getötet wurden, verlesen. Die Aktivist*innen von Mannheim sagt Ja! e.V. solidarisieren sich mit allen Frauen, die Tag für Tag der Gewalt durch Männer ausgesetzt sind und stellen sich geschlossen gegen die Täter. Die Täter kommen aus allen Herkünften und allen Schichten. Genug ist genug!

Und gleich am Freitag, den 13. Dezember 2024 um 17:00 Uhr wird mit den blutigen Schuhen eine Ausstellung im Foyer der Abendakademie eröffnet. Die Schauspielerin Bettina Franke wird bei der Vernissage entsprechende Texte lesen.

Für alle betroffenen Frauen: Setzen Sie sich mit einer Beratungs- oder Interventionsstelle für Häusliche Gewalt in Verbindung. Den Kontakt in Ihrer Nähe vermittelt Ihnen die Polizei oder das Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen” 116 016 (rund um die Uhr und in vielen Sprachen). Wenn Sie sich noch nicht entscheiden können, die Polizei zu rufen, wenden Sie sich an eine Person Ihres Vertrauens.

Samstag 30. November 2024 – 16:00 Uhr

Paradeplatz, Mannheim O1, 68161 Mannheim

Freitag 13. Dezember 2024 17:00 Uhr

Vernissage „Femizide stoppen!” in Abendakademie,

U1, 16-19 · 68161 Mannheim

weitere Hinweise:

https://www.polizei-beratung.de/infos-fuer-betroffene/haeusliche-gewalt/