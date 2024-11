Mainz – AfD wählt Landesliste zur Bundestagswahl: Sebastian Münzenmaier ist Spitzenkandidat

Mainz-Die AfD Rheinland-Pfalz hat auf dem Landesparteitag in Bingen am Rhein am 23.11.2024 die Landesliste für die vorgezogene Bundestagswahl gewählt.

Auf Platz 1 der Liste wurde der Stellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion und Stellvertretende Landesvorsitzende Sebastian Münzenmaier mit einem beeindruckenden Ergebnis von 98 Prozent Zustimmung gewählt. Die weiteren drei Bundestagsabgeordneten Nicole Höchst (Listenplatz 2), Andreas Bleck (Listenplatz 3) und Bernd Schattner (Listenplatz 4) wurden ebenfalls auf ihren bisherigen Listenplätzen bestätigt, was für die gute Arbeit der rheinland-pfälzischen AfD-Bundestagsabgeordneten in der letzten Legislaturperiode spricht.

Auf die weiteren Plätze der insgesamt 12 Kandidaten umfassenden Landesliste wurden Thomas Stephan, Iris Nieland, Jörg Zirwes, Dr. Martin Dames, Patric Berges, Jens Ott, Clara Alexander und Marco Staudt gewählt.

Der frisch gekürte AfD-Spitzenkandidat zur Bundestagswahl Sebastian Münzenmaier stimmte die 500 anwesenden Parteimitglieder zum Abschluss noch auf einen intensiven analogen wie digitalen Wahlkampf mit „Schorle und Social Media” ein. Bereits am folgenden Tag wurden weitere Details der umfangreichen Wahlkampfvorbereitung in einer Sitzung des Landesvorstands besprochen. Der Landesverband geht geeint, entschlossen und hoch motiviert in den nun anstehenden Wahlkampf.

Quelle. Alternative für Deutschland

Landesverband Rheinland-Pfalz