Ludwigshafen – Nach Erpressung und Menschenraub 24-jähriger in U-Haft

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Bereits am Abend des 03.11.2024 wurde ein 25-Jähriger in der Nähe der Karl-Kreuter-Schule in Ludwigshafen von mehreren Männern angegriffen und gewaltsam in ein Auto gezogen. Die Täter forderten von der Lebensgefährtin ein Lösegeld in Höhe von 10.000 Euro zur Freilassung des Mannes. Nach mehreren Telefonaten wurde der Mann am frühen Morgen des 04.11.2024, ohne Zahlung eines Lösegeldes, in Ludwigshafen freigelassen. Er erlitt durch die Tat leichte Verletzungen.

Durch umfangreiche und intensive Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Kriminalpolizei Ludwigshafen konnte ein 24-Jähriger aus Stuttgart als Tatverdächtiger identifiziert werden.

Er wurde am 20.11.2024 durch Polizeikräfte vorläufig festgenommen und am Folgetag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des erpresserischen Menschenraubes. Der 24-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Ermittlungen zu den weiteren Tätern und den Hintergründen der Tat dauern weiter an.

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz