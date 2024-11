Klinik Landau: Spezialist hält Vortrag zum Thema Reanimation

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Klinik Landau) – Die Klinik Landau lädt am Mittwoch, 4. Dezember, um 18 Uhr in ihrer Cafeteria zum Vortrag „Die Reanimation – jeder kann helfen“ ein. Dr. med. Christoph Ott, Chefarzt der Hauptabteilung für Anästhesie und Intensivmedizin, wird die Grundlagen der Reanimation vorstellen. Ziel des Vortrags ist es, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unabhängig von ihrem Vorwissen über lebensrettende Maßnahmen zu informieren und sie zu ermutigen, im Notfall Erste Hilfe zu leisten. Eine Voranmeldung ist nicht nötig, der Eintritt ist kostenlos.

Jährlich erleiden in Deutschland Tausende von Menschen einen Herzstillstand. In vielen Fällen entscheidet die Schnelligkeit der Reaktion über Leben und Tod. Statistiken zeigen, dass die Überlebenschancen erheblich steigen, wenn innerhalb der ersten Minuten nach einem Herzstillstand mit der Wiederbelebung begonnen wird. Leider ist nur ein Bruchteil der Bevölkerung im Umgang mit Reanimationsmaßnahmen geschult, obwohl jeder von uns in die Situation kommen kann, einem Menschen in Not zu begegnen. Mit dem richtigen Wissen und etwas Mut kann jeder einen entscheidenden Unterschied machen und im Notfall die Überlebenschancen von Betroffenen deutlich erhöhen.

Dr. Ott wird in seinem Vortrag theoretische Grundlagen erläutern und auf die verschiedenen Schritte der Herz-Lungen-Wiederbelebung sowie auf die Anwendung eines automatisierten Defibrillators eingehen. Darüber hinaus wird er die häufigsten Missverständnisse und Ängste ansprechen, die Menschen davon abhalten, in Notfällen zu helfen.