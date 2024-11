Heidelberg – Wenn Kinder oder Jugendliche eine Behinderung haben – Verfahrenslotsen im Kinder- und Jugendamt beraten und unterstützen Eltern bei Eingliederungshilfen

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Anlässlich des Internationalen Tags der Menschen mit Behinderung am 3. Dezember 2024 möchte das Kinder- und Jugendamt betroffene Familien auf das kostenfreie Unterstützungsangebot durch die Verfahrenslotsinnen und Verfahrenslotsen aufmerksam machen. Sie beraten und begleiten junge Menschen mit drohender oder vorliegender Behinderung sowie ihre Eltern oder andere Sorgeberechtigte bei der Beantragung von Leistungen der Eingliederungshilfe, bieten Orientierung in den verschiedenen Rehabilitationsverfahren und geben Informationen über weitere Hilfs- und Beratungsangebote. Auf Wunsch begleiten sie auch zu Terminen in Behörden, Ämtern, Schulen und Kitas und setzen sich dafür ein, dass der individuelle Teilhabe- und Unterstützungsbedarf von jungen Menschen mit drohender oder vorliegender Behinderung erfüllt wird. Außerdem kooperieren die Verfahrenslotsinnen und Verfahrenslotsen unter anderem mit Kitas, Schulen sowie Reha-Trägern.

Das Beratungsangebot ist kostenlos, unabhängig und vertraulich. Wer sich beraten lassen will, erreicht die Verfahrenslotsinnen und Verfahrenslotsen per E-Mail an verfahrenslotsen@heidelberg.de oder unter Telefon 06221 58-38404. Je nach Bedarf sind persönliche oder telefonische Beratungen sowie Hausbesuche möglich. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.heidelberg.de/verfahrenslotsen.