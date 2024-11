Heidelberg – Stadtführungen “Heidelberg unterirdisch”

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Evangelische Erwachsenenbildung Heidelberg) -Die Evangelische Erwachsenenbildung Heidelberg veranstaltet seit Jahren Führungen zu Keller und Gängen, die sich in und unter Gebäuden verbergen, von denen die meisten Menschen es nie gedacht hätten. Die nächsten Führungen sind am Freitag, 06.12. , Samstag, 07.12. und Mittwoch, 11.12. jeweils von 9:00 bis ca. 12:30 und 14:00 bis ca. 17:30. Außerdem gibt es noch eine Führung am Dienstag, 10.12. von 09:00 bis ca. 12:30. Bei den Vor- und Nachmittagsführungen am 07.12. und am 11.12. werden Keller bzw. Gänge gezeigt, die bisher noch nicht zu sehen waren. Aus diesem Grund ist es möglich, an mehreren Terminen teilzunehmen. Der Unkostenbeitrag liegt für Erwachsene pro Termin bei 20,00 €; Kinder bis 14 Jahren zahlen 9 €. Der Treffpunkt wird erst 1-2 Tage vorher bekanntgegeben. Menschen mit Mobilitätseinschränkungen oder Klaustrophobie können leider nicht teilnehmen. Die Anmeldung ist bis Donnerstag, 28.11. möglich per Mail an eeb.heidelberg@kbz.ekiba.de Dabei muss zwingend angegeben werden, an welchen Tagen und Uhrzeiten die Teilnahme jeweils gewünscht ist.

