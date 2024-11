Grünstadt – Diebstahl eines JEEP Wrangler im Wert von 89.900 Euro

Grünstadt / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am Montag den 25.11.2024 kam es um 00:43 Uhr in der Straße Bückelhaube in 67269 Grünstadt zu einem Diebstahl eines Pkw JEEP Wrangler (Geländewagen/ SUV) der Farbe Schwarz im Wert von 89900 Euro. Der Pkw parkte zur Tatzeit direkt vor dem Anwesen der Geschädigten auf der Straße am Fahrbahnrand, in Höhe des Grünstadter Friedhofes. Eine genaue Tatzeit kann hier genannt werden, da eine Zeugin, welcher der Pkw vertraut ist, den Pkw hat wegfahren hören. Die Zeugin schenkte ihrer Feststellung aber in der Situation keine weitere Bedeutung. Die Geschädigte stellte erst später nach dem Aufstehen fest, dass sich ihr Pkw nicht mehr vor Ort befand. Bei einer Nachschau stellte sie auch fest, dass die beiden Fahrzeugschlüssel zum Pkw sich noch im Haus befanden. Die Ermittlungen dauern an. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Grünstadt

