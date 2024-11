Frankenthal – Meyer trifFT Bürger Bürgersprechstunde am 29. November

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Bereits am Abend des 03.11.2024 wurde ein 25-Jähriger in der Nähe der Karl-Kreuter-Schule in Ludwigshafen von mehreren Männern angegriffen und gewaltsam in ein Auto gezogen. Die Täter forderten von der Lebensgefährtin ein Lösegeld in Höhe von 10.000 Euro zur Freilassung des Mannes. Nach mehreren Telefonaten wurde der Mann am frühen ... Mehr lesen »