Eberbach – Nostalgischer Sonderzug zum Weihnachtsmarkt nach Mainz und Rüdesheim

Eberbach/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Sonntag, den 15. Dezember 2024 (3. Advent) bietet die DBK Historische Bahn e.V. einen Ausflug der besonderen Art an: Mit einem Nostalgie-Sonderzug Zug geht es zum Weihnachtsmarkt nach Mainz bzw. Rüdesheim.

Die Route

Der Zug hält in Heilbronn Hbf (09:43 Uhr), Mosbach-Neckarelz (10:18 Uhr) und Eberbach (10:35 Uhr). Durch das Neckartal geht es zunächst in Richtung Mannheim, über den Rhein und weiter in Richtung Mainz. Auf der Fahrt genießen Gäste die Fahrt im wohlig beheizten Zug mit Blick in die (hoffentlich) verschneite Landschaft. Fahrgäste haben dann die Wahl, ob sie in Mainz aussteigen, oder noch etwas weiter bis Rüdesheim sitzen bleiben und dort zur Stadterkundung aufbrechen.



Ziel 1: Mainz in Weihnachtsstimmung

In Mainz findet nicht nur Karneval statt, der historische Stadtkern am Rheinufer putzt sich auch für die Vorweihnachtszeit heraus: Vor der Kulisse des 1.000-jährigen Martinsdoms verwandelt sich der Marktplatz vor dem mächtigen Dom St. Martin zur Adventszeit in ein Lichtermeer. Alljährlich erstrahlt der historische Mainzer Weihnachtsmarkt hier sowie am Höfchen und Liebfrauenplatz mit festlich geschmückten Ständen. Besonders schön anzuschauen sind die bunten Renaissance-Fassaden der historischen Markthäuser. Wer es etwas individueller mag, schlendert über die kleineren „Mainzer WinterZeit“-Märkte auf dem Schillerplatz, Hopfengarten und im Innenhof des Kurfürstlichen Schlosses. Der Zug erreicht Mainz um 12:39 Uhr, die Rückfahrt startet um 17:47 Uhr zurück zu den Einstiegsbahnhöfen, wo der Zug zwischen 19:30 und 20:30 eintrifft.

Ziel 2: Die ganze Welt zu Gast in Rüdesheim: „Weihnachtsmarkt der Nationen“

Wer es etwas kleiner haben möchte, bleibt noch im Zug bis Rüdesheim. Das Zentrum der gut erhaltenen Altstadt mit zahlreichen Fachwerkhäusern bildet die Drosselgasse. In diesem ohnehin schon schmucken Städtchen ist im Advent Besonderes geboten: Über 20 Nationen aus 4 Kontinenten bieten Waren, Spezialitäten, Gewohnheiten und Bräuche zur Jahreszeit: Gute und schöne Dinge aus Ost und West, aus Europa und Übersee. Auf eigene Faust sind auch Seilbahnfahrten („Über den Reben schweben“) und Adventsrundfahrten mit der Fähre auf dem Rhein möglich. Der Zug erreicht Rüdesheim um 13:10 Uhr, die Rückfahrt ist um 17:14 vorgesehen.



Der Zug

Der von der DBK Historische Bahn e.V. eingesetzte Zug besteht aus Wagen aus den Jahren 1955 bis 1970; auch für das leibliche Wohl vom Frühstück bis zum Abendessen sowie Glühwein und Punsch ist während der Fahrt im Speisewagen gesorgt. Zuglok ist die 63 Jahre alte und ehrenamtlich wieder in Betrieb gesetzte Elektrolok E10 228 aus dem Jahr 1961.



Für Rückfragen und Fahrkartenbestellungen ist der Verein unter 07951 / 96 79 997 (Mo-Sa 9-19 Uhr) erreichbar. Fahrkarten für die Hin- und Rückfahrt je nach Fahrtstrecke ab 45.- Euro, Rabatt für Familien. Die bequemere 1. Klasse ist gegen Aufpreis buchbar. Mit der Nutzung dieses Angebots erhalten Fahrgäste nicht nur ein schönes Ausflugserlebnis, sondern unterstützen auch den komplett ehrenamtlichen Betrieb des Lok- und Wagenparks. Tickets mit Sitzplatzreservierung können telefonisch und online unter www.dbkev.de gebucht werden. Auch Gruppenbuchungen sind möglich. Das Deutschlandticket gilt in diesem historischen Angebot nicht.

Foto 1: Die E-Lok E10 228 aus dem Jahr 1961 zieht den Zug nach Rüdesheim.

Foto 2: DBK-Sonderzug unterwegs

Foto 3+4: Blick in einen Wagen des Zugs.

Quelle: Stadtverwaltung Eberbach