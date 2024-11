Böhl-Iggelheim – 9-jährige an der Hand festgehalten

Böhl-Iggelheim / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Am Montagnachmittag gegen 14:35 Uhr wurde ein 9-jähriges Mädchen durch einen fremden Mann am Handgelenk festgehalten. Das Mädchen konnte sich jedoch vom Griff befreien und weglaufen. Über Hinweise der Mutter konnte wenig später ein 55-jähriger Tatverdächtiger ermittelt werden. Da das Mädchen über Schmerzen an der Hand klagte, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Die Motivationslage des Tatverdächtigen ist derzeit unbekannt, da er sich bei einer Ansprache durch die Polizei nicht äußern wollte. Hinweise auf einen sexuell motivierten Hintergrund liegen nicht vor.

