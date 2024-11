Annweiler – Sanierungsarbeiten im Staufer-Schulzentrum haben begonnen

Annweiler / südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar.Im Staufer-Schulzentrum in Annweiler am Trifels wird seit vergangener Woche rangeklotzt: Bis Ende

2025 werden in der Realschule plus sowie in der Förderschule in insgesamt 15 Bauabschnitten à zwei

bis sechs Wochen Dauer Decken, Böden und Leuchten erneuert. Dafür wurde nun die Baustelle

eingerichtet. Die Arbeiten werden teilweise im laufenden Betrieb ausgeführt. „Um den Schulalltag so

wenig wie möglich zu beeinträchtigen, werden die größeren Bauabschnitte in die Ferien verlegt“, betont

Landrat Dietmar Seefeldt.

Die Kosten liegen bei rund 1,7 Millionen Euro und werden über das Förderprogramm KI 3.0 Kapitel 2

bezuschusst. „Offiziell erhalten wir von Bund und Land eine Förderung über 90 Prozent für diese

Maßnahmen. Wegen nicht förderbarer Kostensteigerungen wird der Landkreis jedoch mehr Kosten

selbst tragen müssen, da die tatsächliche Förderquote nach einer aktuellen Kostenschätzung nur bei

rund 60 Prozent liegen wird“, erläutert der Landrat. Nichtsdestotrotz sei und bleibe es wichtig, in die

Infrastruktur der Schulen im Kreis SÜW zu investieren, „denn eine moderne Schulinfrastruktur schafft

eine bessere Lernumgebung – sowohl für die Schülerinnen und Schüler als auch für die Lehrkräfte“.

Parallel zu der vor wenigen Tagen begonnenen Maßnahme werden die brandschutztechnischen

Arbeiten fortgesetzt. Die Brandschutzsanierung sowie die Erneuerung diverser Fachsäle werden über

die Schulbaurichtlinie des Landes mit bis zu 60 Prozent gefördert. Die Kosten hier: circa zwei Millionen

Euro. Auch diese Arbeiten erfolgen im laufenden Betrieb und sollen Ende 2026 abgeschlossen sein.

Bildunterschrift: Ausgeräumte Lehrsäle und offene Decken: Im Staufer-Schulzentrum in Annweiler sind

vergangene Woche umfangreiche Bauarbeiten gestartet. Foto: Architekturbüro Knauth

Quelle KV südliche Weinstraße

