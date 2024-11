Weinheim-Oberflockenbach – Wenn Oberflockenbach wieder aufblüht – Ortschaftsrat verlieh Preise im Blumenschmuckwettbewerb – Im nächsten Jahr auch Gärten dabei

Weinheim-Oberflockenbach/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Es ist eine gute Tradition im Weinheimer Odenwald-Ortsteil Oberflockenbach: Üppiger Blumenschmuck an den Häusern, der die Ortschaften schöner macht – eine Pracht. Zur zusätzlichen Motivation lobt der Ortschaftsrat jedes Jahr einen Blumenschmuckwettbewerb aus. Die Preisverleihung fand jetzt im Rathaus statt. Im Namen des Ortschaftsrates begrüßte Ortsvorsteherin Carola Meyer die Preisträgerinnen und Preisträger sowie die Blumenpaten und Gäste Die Ortsvorsteherin bedankte sich bei allen Preisträgern mit einer Urkunde und Blumen für deren Mühe, Arbeit und Pflege ihrer Gärten und Blumenkästen. „Die üppige Blumenpracht an Balkonen, Hauseingängen und Hausfronten, sowie in Vorgärten trägt wesentlich zur Verschönerung unseres Ortsbildes bei“, betonte Carola Meyer.Sie lobte auch die Arbeit der Kommission, die in zwei Durchgängen die schwierige Aufgabe hatte, die Blumen und Gartenpracht zu bewerten. Die Kommission setzte sich aus drei Mitgliedern des Obst- und Gartenbauvereins und drei Mitglieder des Ortschaftsrates zusammen.

Die beiden ersten Preise gingen an die Eheleute Schmitt im Bildstockweg 16, sowie an die Eheleute Kissel Kohlklinge 13. Die zweiten Preise gingen an die Eheleute Hufnagel, Steinbacher, Reinhard, Weigold, Bayer-Krüger, Isabell Schollenberger, Horst Schmitt und Jan Schilling. Die dritten Preise gingen an die Eheleute Flößer, Tremmel, Heinzelbecker, Hedrich, Stamm, Klemm, Kowiorski, Hartenbach und Schrankler, Christa Reinhard, Gertud Edelmann, Ruth Sauer, Tobias Weih, Manfred Kilian, sowie H Wolfgang Schmitt. Blumenpaten, die Kübel und Blumenbeete in unseren Ortsteilen bepflanzen und pflegen sind die heleute Birgit und Hans-Peter Kowiorski, Klaus Kulok, Anke Sterba, Barbara Diehm, Kirsten Gaudich, Carola Meyer und Heide Maser. Ortsvorsteherin Meyer kündigte an, dass sie ab dem kommenden Jahr auch Gärten mit einbeziehen will.