Speyer – Weihnachtsspecial im städtischen Busverkehr: ÖPNV an Adventssamstagen kostenlos

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadtverwaltung Speyer lädt in Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar und dem Verkehrsunternehmen DB Regio Bus Mitte auch in diesem Jahr wieder alle Bürger*innen und Besucher*innen der Stadt Speyer ein, an den vier Adventssamstagen kostenlos den städtischen Busverkehr zu nutzen.

Das Angebot gilt am 30. November sowie am 7., 14. und 21. Dezember 2024 für alle Stadtbuslinien im Linienbündel Speyer mit den Linien 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569. Dazu gehört auch die kostenfreie Nutzung der Linie 568 über Speyer hinaus bis nach Römerberg.

Quelle Stadt Speyer