Reichartshausen – Unfall beim Überholen auf der L532

Reichartshausen/Rhein-Neckar-kreis7Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstagmittag gegen 11:45 Uhr kollidierten zwei Fahrzeuge auf der L532 Richtung Lobbach auf Höhe der Hauptstraße. Beim Abbiegevorgang einer 45-jährigen Ford-Fahrerin nach links in die Hauptstraße, setzte eine 41-Jährige zum Überholvorgang mit ihrem BMW an. Die beiden Autos kollidierten dann im Kreuzungsbereich miteinander, sodass die Ford-Fahrerin im Anschluss über Kopfschmerzen klagte. Rettungskräfte wurden hinzugezogen, die 45-Jährige wurde nach kurzer Behandlung entlassen. Es entstand ein Sachschaden von circa 3.000 Euro.

