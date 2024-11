Mannheim – Scheibe mit Glühweinglas eingeschlagen – Zeugen gesucht!

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Eine ungewöhnliche Sachbeschädigung nahmen am Samstagmorgen Beamtinnen und Beamte des Polizeireviers Mannheim-Käfertal auf. Unbekannte Täter hatten zwischen Freitagabend, 18:30 Uhr und Samstagmorgen, 7:30 Uhr mit einem Trinkglas des “Viernheimer Winterdorfs” eine Scheibe einer Reinigung in der Mannheimer Straße eingeworfen. Ob die Unbekannten unzufrieden mit dem Glühwein waren oder einfach nur mutwillig Schaden anrichten wollen wird nun im Rahmen der Ermittlungen geklärt. Der Sachschaden liegt mittleren vierstelligen Bereich Bei sachdienlichen Hinweisen zum Vorfall wenden Sie sich bitte telefonisch an das zuständige Polizeirevier unter der Nummer 0621/ 718490.

