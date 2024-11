Lustadt/Weingarten – Mehrere Schafe entwendet

Lustadt/Weingarten/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Zeitraum vom Donnerstagabend, 21.11.2024 bis Freitagmorgen, 22.112024, wurden drei Schafe aus einem umzäunten Gehege im Bereich der Straße Auf der Büsche in Lustadt entwendet. Im Zeitraum vom Samstagabend, 23.11.2024 bis Sonntagnachmittag, 24.11.2024, wurde von einem umzäunten Grundstück im Bereich Ortsausgang Weingarten in Richtung Westheim ebenfalls ein Schaf entwendet. Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei Germersheim per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 07274-9580 entgegen.

