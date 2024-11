Ludwigshafen – Umzug der Gräfenauschule bestmöglich realisieren

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. „Der renovierungsbedingte Umzug ruft Erinnerungen wach“, kommentiert der schulpolitische Sprecher der CDU-Stadtratsfraktion, Daniel Beiner, die Nachricht von der Notwendigkeit eines Ersatzquartiers für die im Hemshof gelegene Grundschule.

In Oggersheim hat die Schillerschule diese Erfahrungen machen müssen und befindet sich schon seit Monaten an einem anderen Standort. „Zum Glück hat die Infrastruktur an der IGSLO dies schnell möglich gemacht und

wenn hoffentlich alles nach Plan geht, kann zum Ende des Schuljahres der Rückzug vollzogen werden“, so Beiner. „Im Hemshof läuft die Suche. Ich wünsche mir im Sinne der Schülerinnen und Schüler, aber auch wegen der Notwendigkeit einer baulichen Erweiterung, z.B. für das Projekt Familiengrundschulzentrum, eine schnelle und praktikable Lösung. Das Unterrichten in so genannten Containern, die inzwischen gut ausgestattete Klassenräume darstellen, ist dabei meines Erachtens kein Problem. Vielmehr, das

zeigen die Erfahrungen aus Oggersheim, muss die Sicherheit der neuen Schulwege für die jungen Schülerinnen und Schüler gewährleistet, ausreichend kommuniziert und eingeübt sein.“

Den Zuständigen wünsche die CDU-Fraktion gutes Gelingen für zügige sowie reibungs- und verzögerungslose Umsetzungen beim Schulaus- und neubau. „Dass es wie aktuell bei der Bliesschule zu komplett neuen Planun-

gen und damit erheblichen Verzögerungen kommen muss, ist ärgerlich. Ich kann den Frust der Bauverwaltung wegen der neuen Schulbaurichtlinien, die den laufenden Planungsprozess überrascht haben, verstehen. Generell muss es Standard werden, bei Kita- und Schulausbau keine Zeit zu verlieren. Die Bedarfe liegen auf dem Tisch, jetzt müssen Lösungen her, die hoffentlich auch vom Land entsprechend begleitet werden.“, so Beiner abschließend.