Ludwigshafen – Kaugummiautomat mit Feuerwerkskörper gesprengt

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntag (24.10.2024), gegen 17 Uhr, meldete ein Zeuge, dass zwei Jugendliche einen Kaugummiautomaten in der Hochfeldstraße mit Feuerwerkskörpern gesprengt hätten. Polizeikräfte konnten die beiden Tatverdächtigen, einen 13- und einen 14-Jährigen, in der Kallstadter Straße feststellen. Diese führten noch weitere Feuerwerkskörper mit sich, welche sichergestellt wurden. Die beiden Jungen wurden zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo sie ihren Eltern übergeben wurden.

