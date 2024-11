Ludwigshafen – Gelungene Großübung der Feuerwehren und Rettungsdienste im Klinikum Lu

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Am 23. November 2024, noch vor der Inbetriebnahme des Neubaus Haus D, fand im Klinikum Ludwigshafen eine Großübung der Ludwigshafener Feuerwehren gemeinsam mit den Rettungsdiensten, dem Katastrophenschutz der Schnelleinsatzgruppen (SEG) Ludwigshafen und dem Klinikpersonal mit ca. 100 Personen, von 9 bis ca. 12:30 Uhr satt. Hinzu kam, dass Während der Übung die Feuerwehr Frankenthal für den Stadtschutz Ludwigshafen unterstützte.



Im Zuge des Szenarios wurde ein Brand mit Personenrettung simuliert. Ziel der Simulation war, das gemeinsame Zusammenwirken und die Einsatzabläufe aller beteiligten Rettungskräfte zu optimieren.

Der Einsatz zeigte auch einmal mehr was Einsatzkräfte leisten müssen. Wir von der MRN-News durften Hautnah mit der Kamera den Einsatz begleiten und wie die Bilder zeigen, es ist schon eine große Herausforderung sich in Räumlichkeiten zu bewegen in denen man sich nur über das Ertasten orientieren kann.



In so einem schwierigen Umfeld auch noch Menschenleben zuretten fordert ein hohes Maß an Leistung und Disziplin. Der Politik sei an der Stelle gesagt, wenn Einsatzkräfte egal ob Feuerwehr, Rettungsdienste, THW etc. angegriffen werden, helfen keine Sonntagsreden.

Gegen ca. 12.30 Uhr war die Übung zu Ende. Nach ersten Analysen waren alle Beteiligten mit dem Ergebnis des Probeeinsatzes zufrieden. Beobachter sammelten über den gesamten Verlauf der Veranstaltung Daten zum Teil auch mit Drohnen, die im Nachgang zur Übung noch ausgewertet werden.



Und wie wichtig die reibungslose Zusammenarbeit der Feuerwehren und Rettungsdienste in er Region ist, wurde deutlich, als es während der Übung zu einem Dachstuhlbrand im Stadtteil Maudach kam (MRN-News berichtete) bei dem auch die Feuerwehr Frankenthal mit vor Ort war.



