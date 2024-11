Ludwigshafen – VIDEO NACHTRAG – 13 Schüler nach Gefahrenbremsung verletzt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Wie bei MRN-News heute Morgen (25.11.2024) gemeldet kam es gegen gegen 08:25 Uhr, zu einer Vollbremsung eines Schulbusses bei der 13 Kinder verletzt wurden.



Der Bus fuhr auf der Saarlandstraße vom Großen Kreuz (Oberstraße) in Richtung Schänzeldamm. Die Vollbremsung wurde notwendig, da gegen 08:25 Uhr an der Haltestelle “Am Schwanen” plötzlich mehrere Personen die Fahrbahn überquerten. In Folge stürzten mehrere Schüler. 13 davon wurden nach Angaben leicht verletzt. Vier wurden vom Rettungsdienst zu weiteren Untersuchungen in Krankenhäuser gebracht. Der Schulbus fuhr nach der Vollbremsung weiter über die Bruchwiesenstraße in die Nibelungenallee. Dort war genügend Platz für die notwendigen Rettungsfahrzeuge und Ärzte, die die Kinder erstversorgten.

Die Personen, welche die Fahrbahn vor dem Bus überquerten und den Fahrer zu der Gefahrenbremsung zwangen, konnten bislang nicht ermittelt werden.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz (ots)