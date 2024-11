Heidelberg – Vortrag „Bewegung und körperliches Training als Prävention und Therapie der Demenz“ am 3. Dezember

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) -„Bewegung und körperliches Training als Prävention und Therapie der Demenz“ lautet der Titel des Vortrags, zu dem das Netzwerk Demenz Heidelberg am Dienstag, 3. Dezember 2024, um 17.30 Uhr ins AGAPLESION Bethanien Krankenhaus, Geriatrisches Zentrum am Universitätsklinikum Heidelberg, Rohrbacher Straße 149, einlädt. Die Veranstaltung ist Teil der monatlichen Vortragsreihe „Leben mit Demenz“. Die Reihe richtet sich an die interessierte Öffentlichkeit, Betroffene, Angehörige sowie Menschen, die als ehrenamtlich Engagierte, Nachbarn, Freunde, Vereinskollegen oder im Beruf Menschen mit Demenz begegnen.

Bislang existieren für die Behandlung demenzieller Erkrankungen nur begrenzt wirksame medikamentöse Therapieansätze. Nicht-pharmakologische Ansätze spielen deshalb eine wichtige Rolle in der Prävention und Behandlung von demenziellen Erkrankungen. Insbesondere für körperliche Aktivität und Trainingsansätze konnten vielfältige Effekte nachgewiesen werden. Warum ist regelmäßige körperliche Aktivität wichtig? Was sind die positiven Wirkungen von Bewegungsangeboten? Lässt sich eine demenzielle Erkrankung dadurch verhindern oder verzögern? Welche Rolle spielt Bewegung bei der Therapie der Demenz? Was sind die Grenzen dieser Ansätze? Zu diesen und weiteren Fragen informiert Prof. Klaus Hauer, Sportwissenschaftler und Biologe am AGAPLESION Bethanien Krankenhaus mit seinem Vortrag. Um Anmeldung wird gebeten unter: info@demenz-heidelberg.de

Netzwerk Demenz Heidelberg

Das Netzwerk Demenz Heidelberg ist ein freiwilliger und auf Dauer angelegter Zusammenschluss von regionalen Akteuren, initiiert durch das AGAPLESION Bethanien Krankenhaus Heidelberg, der Stadt Heidelberg und der Akademie für Ältere gGmbH. Ziel des Netzwerks ist es Menschen mit Demenz, ihre Angehörigen sowie Fachpersonen, die in der Versorgung von Menschen mit Demenz involviert sind, wohnortnah und unbürokratisch zu unterstützen. Durch Sensibilisierung für das Thema Demenz, Öffentlichkeitsarbeit und Information sollen Vorurteile und Barrieren in der Bevölkerung abgebaut und die Teilhabe und Lebensqualität von Menschen mit Demenz und deren Angehörigen verbessert werden. Diese sollen gesehen und gehört werden. Weitere Informationen finden Sie unter: www.demenz-heidelberg.de

Für Rückfragen

Dr. Ilona Dutzi

Koordination Netzwerk Demenz Heidelberg

Mail: NetzwerkDemenz.gzb@agaplesion.de

Telefon 06221 319 1570

AGAPLESION BETHANIEN KRANKENHAUS HEIDELBERG gemeinnützige GmbH

Rohrbacher Straße 149, 69126 Heidelberg