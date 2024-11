Rhein-Pfalz-Kreis – 25. November: Gedenktag „Nein zu Gewalt an Frauen“ in Schifferstadt weht am Montag die blaue Fahne „Frei leben – ohne Gewalt“

Schifferstadt / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar 25. November: Gedenktag „Nein zu Gewalt an Frauen“

Frauenrechte sind Menschenrechte!

„Wir setzen uns ein für eine gerechte Welt,

in der Mädchen und Frauen das Recht haben,

selbstbestimmt, frei und in Würde zu leben.“

So lautet der Auftrag der Gleichstellungsbeauftragten des Rhein-Pfalz-Kreises zum Gedenktag „NEIN zu Gewalt an Frauen“.

Auch in Schifferstadt weht am Montag die blaue Fahne „Frei leben – ohne Gewalt“ von Terres des Femmes, einer Frauenrechtsorganisation. Die Fahne soll ein weithin sichtbares Zeichen gegen Gewalt an Frauen setzen und zum Gedenken an alle Frauen und Mädchen aufrufen, die unter psychischer oder sexualisierter Gewalt leiden.

Aus dem aktuellen Bericht der Bundesregierung geht hervor, dass die Zahl der Gewalttaten im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist. So umfassen die Taten mittlerweile vielfach auch Cybermobbing von jungen Mädchen in sozialen Netzwerken. „Alle drei Minuten erlebt eine Frau oder ein Mädchen in Deutschland häusliche Gewalt, jeden Tag werden mehr als 140 Frauen und Mädchen in Deutschland Oper einer Sexualstraftat, sie werden Opfer weil sie Frauen sind. Das ist unerträglich und verlangt konsequentes Handeln“, lauten die Worte der Bundesinnenministerin Nancy Faeser bei der Vorstellung des Lagebildes „Geschlechtsspezifisch gegen Frauen gerichtete Straftaten“, das vor einigen Tagen gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt veröffentlicht wurde.

Diese Zahlen zeigen, dass der Kampf gegen Gewalt an Frauen fortgeführt und die Unterstützungen und Hilfen für Frauen in Not ausgebaut werden müssen, fordern die Gleichstellungsbeauftragten. Aus diesem Grund bieten die Beauftragten einen Informationstisch im Foyer des Rathauses an, wo allerlei Informationen zu Hilfestellen zu finden sind.

Text und Foto: Stadtverwaltung Schifferstadt