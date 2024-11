Mannheim – Oberbürgermeister Christian Specht zum Beschluss des Bundesrats zur Krankenhausreform

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Am ersten Adventswochenende, am Samstag, 30.November verwandelt sich der Biergarten im Zedwitzpark weihnachtlich. Groß und Klein feiern in Mundenheim den Mundenheimer Adventsmarkt. Eröffnet wird der Adventsmarkt mit einem Eröffnungskonzert der Huddelschnuddler um 11.00 Uhr. INSERATEDEKA Stiegler Neueröffnung in MutterstadtEDEKA STIEGLER »