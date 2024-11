Kandel – Einbruch in Mehrfamilienhaus

Kandel/Metropolregion Rhein-Neckar – Im Zeitraum von Freitagabend bis zum frühen Samstagmorgen brachen Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße in Kandel ein. Durch das Aufhebeln der Eingangstür konnte sich Zutritt in das Treppenhaus des Anwesens verschafft werden.

Im Kellerraum wurden sämtliche Schubladen und Schränke durchwühlt.

Zu einem Diebstahl kam es nach derzeitigen Erkenntnissen nicht. Haben Sie in der genannten Zeit etwas Verdächtiges in der Hauptstraße beobachtet? Dann melden Sie sich bei der Polizeiinspektion Wörth am Rhein unter der Telefonnummer 07271/9221-0 oder per E-Mail piwoerth@polizei.rlp.de.

Quelle: Polizeidirektion Landau