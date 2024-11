Frankenthal – Verkehrsunfall auf der A 61 – Rettungsdienst sowie Rettungshubschrauber im Einsatz

Frankenthal – Flomersheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Sonntag, den 24.11.2024, ereignete sich gegen 15:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der A 61, in Fahrtrichtung Norden, zwischen dem Parkplatz “Auf dem Hahnen” und dem Autobahnkreuz Frankenthal. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 18-jähriger Mann aus dem Rhein-Erft-Kreis, zusammen mit seinem 20-jährigen Beifahrer, mit einem Gespann aus PKW und Anhänger den rechten Fahrstreifen der A 61. Auf dem Anhänger war ein weiterer PKW geladen. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über das Gespann, sodass der Anhänger zunächst ins Schlingern kam und anschließend durch den Grünstreifen neben der Fahrbahn rutschte. Hieraufhin kollidierte der Anhänger mit der beginnenden Schutzplanke, wodurch er sich vom Zugfahrzeug löste und sich zusammen mit dem geladenen PKW mehrfach neben der Fahrbahn überschlug. Er kam schließlich hinter der Schutzplanke zum Stehen. Durch die Überschläge entstand an Anhänger sowie dem geladenen älteren BMW Totalschaden. Am Zugfahrzeug und an der Schutzplanke entstand leichter Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Die Gesamtschadenshöhe wird derzeit auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Da der Fahrzeugführer nicht im Besitz der für das Gespann erforderlichen Fahrerlaubnisklasse war, wird gegen ihn zusätzlich wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste der rechte Fahrstreifen der Richtungsfahrbahn Norden für etwa eineinhalb Stunden gesperrt werden. Neben Beamten der Polizeiautobahnstation Ruchheim waren Feuerwehr, Rettungsdienst sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Quelle: Polizeiautobahnstation Ruchheim