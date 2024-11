Worms – Person aus Rhein gerettet

Worms / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Samstagnachmittag kam es, am Rheinufer in Gimbsheim, durch die Feuerwehr und der Polizei, zu einer Rettungsaktion. Zuvor wurde eine vollbekleidete, männliche Person, welche augenscheinlich in den Rhein gefallen war, gemeldet. Die Angaben konnten durch mehrere, am Rhein befindliche Personen, bestätigt werden. Da die beschrieben Person, am letztmalig bekannten Standort, nicht mehr angetroffen werden konnte, wurden starke Kräfte der Feuerwehr sowie der Wasserschutzpolizei herangezogen. Durch Kräfte der Feuerwehr konnte die stark durchnässte und merklich unterkühlte Person schlussendlich, am Rheinufer sitzend, festgestellt werden. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass die Person, ohne Drittverschulden, ins Wasser gefallen war. Diese wurde, zur weiteren Behandlung, ins Klinikum Worms verbracht.

